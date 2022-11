Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

L’iconico personaggio Corto Maltese, popolare marinaio dei fumetti creati da Hugo Pratt nel 1967, diventerà una serie TV live-action firmata da Frank Miller.

In un recente comunicato il fumettista statunitense ha dichiarato:

"Ho scoperto i libri di Corto Maltese da ragazzo, al Forbidden Planet di New York. Poi, durante i miei viaggi, ho scoperto una nuova edizione in una libreria a Roma. L’opera d’arte era così espressiva e così audace che era come se saltasse fuori dalla semplice carta da giornale. Mi ha spazzato via in una specie di uragano. Era pieno di magia e avventura romantica. Per me era come se mi mostrasse il potere del fumetto dove la lingua diversa non rappresentava una grande barriera. Da allora sono diventato un fan di Corto Maltese".

Ispirato alle avventure di Corto Maltese, con necessarie variazioni di sceneggiatura, lo show sarà ambientato nei Caraibi e nel Centro America, dove si muoveranno alcuni personaggi storici della storia a fumetti come Rasputin, Madame Java, Bocca Dorata, Morgana, Tiro Fisso, Tarao, Tristan Bantam. L’inizio del primo episodio sarà un omaggio a Una Ballata del Mare Salato, la prima narrazione del famoso marinaio.

Secondo la sinossi ufficiale, "Dopo aver cercato di acquistare una barca per prendere il largo, Corto Maltese viene arrestato dai soldati di Belize City per ordine di qualcuno cui Corto ha pestato i piedi. I militari legano Corto a una zattera e lo mandano alla deriva trascinato dalla Corrente del Golfo. Sanno che questa lo trasporterà al largo, garantendogli una morte lenta e dolorosa sotto l’implacabile sole tropicale. Corto viene miracolosamente salvato da Rasputin e si ritrova ancora una volta tra due pulsioni contrapposte: da una parte ha un’occasione d’oro per sfuggire ai suoi misfatti e scappare, ma dall’altra è anche tentato dall’audacia di una nuova avventura: e vede nei piani di Rasputin un modo per fare un patto con il suo amico/nemico".

Il progetto sarà composto da sei episodi prodotti da Canal+ e Studiocanal, e potranno contare sul lavoro del maestro degli effetti speciali Phil Tippett, che ha contribuito a portare al successo Star Wars e Jurassic Park.

Oltre ai fumetti, negli anni sono stati realizzati anche un film d’animazione e una serie animata, co-produzione italo-francese, nel 2002.

Fonte: Screen Rant