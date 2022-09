Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Ci sono voluti una pandemia e un lockdown perché il regista Nicolas Winding Refn tornasse al lavoro in Danimarca: "A volte le cose più strane arrivano in modi misteriosi, e questa è una di quelle", ha affermato Refn parlando di Copenhagen Cowboy, la sua serie originale in arrivo su Netflix.

"Io e la mia famiglia eravamo bloccati in Danimarca e mi è venuta questa idea", ha affermato il regista. Del resto, sua moglie Liv Corfixen ne è la produttrice esecutiva e le due figlie, Lola e Lizzielou, sono le protagoniste. “È diventato un meraviglioso processo creativo in cui non vivevo più in due mondi separati, come creatore di giorno e padre di famiglia di notte. È un nuovo capitolo nel mio modo di lavorare ma anche nelle nostre vite”.

Sebbene la trama di Copenhagen Cowboy sia ancora nascosta, Refn suggerisce che avrà una profondità maggiore rispetto ad alcuni dei suoi lavori precedenti:

“Sembra un cliché, ma più invecchi, più ti preoccupi per il mondo. Penso che sia una responsabilità prenderla sul serio. Too Old to Die Young era certamente una previsione di ciò che l'America si è trasformata nel post-Trump. È stato uno spettacolo realizzato in quel momento specifico con ciò che mi veniva fornito dai media, dalle mie preoccupazioni e ossessioni. Copenhagen Cowboy ne è una continuazione".

Il regista afferma inoltre che la nuova serie aveva un elemento fantasy, "sulla falsariga di ciò che farebbe Hans Christian Andersen, una fiaba che riflette tutto ciò che la circonda", e che l'eroina dello spettacolo (interpretata da Angela Bundalovic) è "quasi basata su sua moglie".

Refn ha poi elogiato Netflix per aver compreso la sua visione fin dall'inizio e per avergli fornito "molto entusiasmo per andare avanti":

“È stato un processo davvero veloce e divertente. Ho creato lo spettacolo, fatto un accordo con Netflix e assunto alcune meravigliose scrittrici (Sara Isabella Jönsson e Johanne Algren) e l'abbiamo scritto in sei mesi. Un anno dopo lo lanciamo al Festival di Venezia”.

Fonte: Variety