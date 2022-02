Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

I fan del romanzo di Sally Rooney Conversations With Friends (in Italia noto col titolo Parlarne tra Amici) non rimarranno delusi dal trailer dell'adattamento di BBC e Hulu.

La serie, che sarà presentata in anteprima su BBC Three e Hulu a maggio, segue Frances (Alison Oliver), una vulnerabile studentessa universitaria che vive a Dublino ed ex fidanzata - nonché migliore amica - di Bobbi (Sasha Lane). A un evento di poesia orale, le due incontrano Melissa (Jemima Kirke), una scrittrice, e suo marito Nick (Joe Alwyn), un attore. Mentre Melissa e Bobbi hanno un flirt, Frances intraprende una relazione con Nick, che minaccia di distruggere la sua amicizia con Bobbi.

Conversations With Friends è realizzato dalla maggior parte della stessa squadra dietro l'adattamento del 2020 del secondo romanzo di Rooney, Normal People.

I 12 episodi di Conversations With Friends saranno trasmessi in anteprima su Hulu negli Stati Uniti e su BBC Three nel Regno Unito. Altre emittenti che rilasceranno la serie TV sono RTÉ in Irlanda, Amazon Prime Video in Canada, Australia, Nuova Zelanda e Africa, HBO Max EMEA in Spagna, Portogallo, Paesi nordici, CEE, Paesi Bassi e Paesi baltici, SYN in Islanda e Wavve in Corea.

Per quanto riguarda l'Italia, invece, non si hanno ancora notizie sul rilascio.

Fonte: Variety