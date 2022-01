Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Da una settimana ormai i fan di Cobra Kai hanno potuto riassaporare le vicende e gli scontri che hanno per protagonisti i loro beniamini, ma già si pensa a quel che potrà accadere nel prossimo ciclo di episodi, da tempo confermato dal servizio streaming di Netflix.

Dopo aver infatti assistito al ritorno del perfido Terry Silver (Thomas Ian Griffith), l’ex-commilitone di John Kreese (Martin Kove) apparso nella terza pellicola del franchise, una delle domande che sta imperversando nella mente del pubblico è: quale altro personaggio di Karate Kid farà la sua comparsa nel prossimo futuro?

Sicuramente fra i più attesi c’è Julie Pierce, l’introversa allieva del maestro Miyagi (il compianto Pat Morita) interpretata dalla due volte premio Oscar Hilary Swank e protagonista indiscussa del quarto capitolo della saga cinematografica.

Sulla sua eventuale apparizione, si sono espressi recentemente i creatori dello show e in particolar modo Jon Hurwitz, che avrebbe dichiarato:” Tutto quello che possiamo dire è che amiamo Hilary Swank. Pensiamo che sia un'attrice fenomenale e amiamo il suo personaggio nel franchise. È un’allieva del signor Miyagi ed è davvero importante per l'universo di Karate Kid. Non possiamo dire se tornerà e neanche il modo in cui apparirà, nel caso si verificasse questa possibilità”.

La risposta purtroppo non conferma, ma neanche smentisce, l’ipotesi, e quindi non resta che attendere i prossimi sviluppi, sperando che l’opportunità si possa concretizzare.

Fonte: Comic Book