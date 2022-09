Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Cobra Kai è da poco tornato su Netflix con la quinta stagione, e da allora la popolare serie TV è rimasta in testa alla Top 10 della piattaforma per quasi due settimane. Grazie a questo continuo successo, i creatori dello spettacolo Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg sono molto richiesti.

Il trio sta attualmente lavorando al loro prossimo spettacolo di Netflix, Obliterated, una commedia d'azione che racconta la storia di una squadra d'élite delle forze speciali che contrasta una minaccia mortale a Las Vegas.

In una recente intervista gli è stato chiesto infatti se, con la sesta stagione ancora da confermare, ci saranno dei ritardi con Cobra Kai:

"Stiamo ancora lavorando a tutto questo con Sony e Netflix e non abbiamo ancora una sesta stagione ufficiale da annunciare", ha dichiarato Hurwitz. "Quello che possiamo dire è che pensiamo costantemente a questi personaggi. Stiamo lavorando a Obliterated in questo momento. Siamo nel nostro secondo mese di produzione, e penso che lascerà a bocca aperta gli spettatori. Ma speriamo che ci siano ancora stagioni di Cobra Kai all'orizzonte. Potrebbe esserci un po' più di attesa potenzialmente, solo perché stiamo lavorando a quell'altro spettacolo, ma non ci sarà molto ritardo sulla tabella di marcia, supponendo che tutto vada come ci aspettiamo".

Con la quinta stagione che non si è conclusa con un tradizionale cliffhanger, i fan dovrebbero essere in grado di resistere un po' di più. Molte questioni in sospeso sono state legate dal finale in una stagione incentrata sulla guarigione che ha riunito coppie che potrebbero aver sorpreso i fan. Qui sta la magia di Cobra Kai: vedere vecchi nemici imparare a rispettare diversi punti di vista che alla fine diventano amici e familiari.

Per quanto riguarda il futuro tra Johnny e Carmen. Potrebbe essere questo il momento che cambia tutto per Johnny?

La risposta è arrivata da Heald:

"Forse la terza volta è quella giusta. Ha un figlio biologico che ha incasinato e nutre molto rammarico e risentimento per se stesso per come si è comportato come padre impreparato. Ha avuto una relazione per lo più buona ma un po' tumultuosa con Miguel a volte in termini di non fare sempre la cosa giusta o di dire la cosa giusta, e teme che forse non sia il miglior mentore a volte, ma alla fine questi due continuano a tornare sulla stessa lunghezza d'onda e ci sentiamo davvero bene riguardo a quella relazione. Carmen è stata questa boccata d'aria fresca nella sua vita, una delle uniche influenze calmanti che lo riportano alla realtà e gli dà una persona con cui connettersi davvero, che non è così immersa nelle guerre di karate come lui . Per noi era importante non cercare modi per infangare questo. Stanno per avere un bambino e pensiamo che sia una cosa meravigliosa per Johnny".

Fonte: Deadline