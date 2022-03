Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

In occasione dei PGA Awards i creatori di Cobra Kai hanno potuto anticipare qualcosa sulla quinta stagione della serie TV tratta da Karate Kid.

Jon Hurwitz ha dichiarato: "Nella quarta stagione tutti sapevano già che stavamo andando verso un torneo, nella prossima stagione nessuno sa dove siamo diretti. C'è molta follia; se sei un fan del franchise forse compariranno alcuni volti familiari, o forse no. Ci sarà comunque molto karate".

Alla fine della quarta stagione di Cobra Kai si aggiudicano il torneo sia Hawk che Tory, ma quest'ultima scopre di aver vinto solo grazie al suo sensei che ha corrotto l'arbitro del torneo.

Anche il co-creatore Josh Heald ha detto la sua: "I cattivi hanno vinto nella quarta stagione, quindi ci dovrà essere una sorta di rivincita. Nella prossima stagione ci saranno molte persone che si prenderanno a pugni e calci, ma la storia andrà in un modo nuovo che nessuno può prevedere".

Hayden Schlossberg, infine, ha aggiunto: "Abbiamo un finale già in mente, ma quante stagioni ci vogliono per arrivarci non lo sappiamo. Ci stiamo divertendo molto però. Se per noi diventa stancante, ci fermeremo prima; abbiamo già qualche stagione in più in programma”.

Le prime quattro stagioni di Cobra Kai sono disponibili su Netflix.

Fonte: Deadline