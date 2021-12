Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Sullo sfondo del 51° torneo di karate della All Valley, nuove ed inaspettate alleanze sono pronte a dare i loro frutti, mentre antiche rivalità, finora sopite, sono pronte ad esplodere con una potente deflagrazione.

Gli animi dei fan scalpitano per poter finalmente assistere al prossimo capitolo delle avventure di Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel La Russo (Ralph Macchio), ora che i due storici avversari si sono ufficialmente uniti contro un nemico comune: il perfido John Kreese (Martin Kove), il quale per pareggiare i conti, ha chiesto aiuto al suo ex-commilitone, Terry Silver (Thomas Ian Griffith).

In vista del sempre più vicino debutto dell’attesa quarta stagione di Cobra Kai, il servizio streaming di Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale, che offre un anticipo di ciò che il pubblico dovrà attendersi.

Oltre ad un primo sguardo allo storico villain sopracitato, il video mostra infatti i due protagonisti impegnati a cooperare per raggiungere il loro obiettivo, nonostante le numerose difficoltà, attriti e l’applicazione di metodi d’insegnamento all’estremo opposto.

Per comprendere come riusciranno ad appianare le divergenze e raggiungere la vittoria, non resta che attendere la conclusione del 2021, e festeggiare il capodanno insieme ai karateka più amati del piccolo schermo.

Fonte: Comic Book