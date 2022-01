Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il 2022 è finalmente arrivato e sembra che per uno dei cavalli di battaglia del servizio streaming di Netflix, il nuovo anno non poteva iniziare nel migliore dei modi.

È infatti recentissima la disponibilità sul catalogo della quarta e attesissima stagione di Cobra Kai, eppure, nonostante i festeggiamenti della notte di San Silvestro, lo show, sequel dell’iconica pellicola di Karate Kid, ha già raggiunto un traguardo davvero esaltante.

Infatti sul sito Rotten Tomatoes, i nuovi episodi hanno ricevuto da parte del pubblico un punteggio pari al 97%, posizionandosi così in testa fra tutte le annate finora pubblicate e scalzando dal podio il primo capitolo (95%).

Un segno che sicuramente denota un forte apprezzamento da parte dei fan, che non possono fare a meno di appassionarsi ancora alle vicende dei due eterni avversari, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka), soprattutto ora che si troveranno a collaborare per sconfiggere un nemico comune, il perfido John Kreese (Martin Kove).

La serie inoltre è già stata rinnovata per un quinto ciclo di episodi e, stando alle parole del co-creatore Josh Heald, non sarà l’ultimo appuntamento con i protagonisti.

“Abbiamo altro da narrare oltre la quinta stagione” - ha dichiarato il produttore – “Non stiamo assolutamente scrivendo l’epilogo dello show in questo momento. Non riusciamo a credere di aver filmato due annate quest'anno. È pazzesco credere quanto siamo avanti rispetto alla storia che il pubblico ha visto finora. I prossimi episodi avranno un sapore decisamente inedito e svilupperanno intrecci che non avete mai visto prima nella serie, ma non sarà la fine”.

La strada quindi è ancora lunga, e tanti altri tornei e duelli sul tatami sono previsti all’orizzonte, ma nell’attesa, per chi ancora non avesse provveduto, ricordiamo di gustarsi questo quarto capitolo.

Fonte: Comic Book