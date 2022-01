Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Prima ancora dell'uscita della quarta stagione, avvenuta lo scorso 31 dicembre, si era già a conoscenza del rinnovo di Cobra Kai, ma dopo aver visto il nuovo lotto di episodi sono iniziate, da parte dei fan, le teorie su come possa svolgersi la nuova stagione.

Sia Daniel che Johnny hanno visto i loro dojo perdere contro il Cobra Kai di Kreese e Silver nell'All-Valley Tournament e, a causa della scommessa che hanno fatto con questi ultimi, dovranno chiudere entrambi i dojo per sempre. Nella scena finale della quarta stagione, Daniel cerca di elaborare un piano sulla tomba del signor Miyagi, ma mentre sembra che stia parlando con il suo defunto mentore, viene mostrato Chozen, il suo rivale di The Karate Kid Parte II con cui ha fatto ammenda nella precedente stagione. Chozen è apparentemente venuto in California per aiutare Daniel a riprendersi la Valley.

A tal proposito ha parlato il co-creatore di Cobra Kai Hayden Schlossberg:

"Quando Daniel è andato a Okinawa, abbiamo visto che Chozen aveva vissuto la sua vita nella vergogna, dopo gli eventi di Karate Kid II. Il fatto che Daniel sia andato a Okinawa gli ha dato l'opportunità di riscattarsi. Abbiamo sempre pensato che gli avrebbe mostrato alcune mosse, ma anche che avrebbe costruito un nuovo rapporto con Daniel".

Ha poi continuato:

"Le possibilità ora sono infinite. Ovviamente, le cose potrebbero davvero peggiorare perché si sa che Chozen è una persona disposta a combattere fino alla morte. Sappiamo che anche Terry Silver è disposto a fare di tutto per rimanere al potere e lo abbiamo scoperto dopo quello che ha fatto a Stingray. La prossima stagione ha le carte in regola per essere ricca di azione, e dal momento che abbiamo appena finito di girarla possiamo assicurarvi che è così. Non vedo l'ora che i fan la vedano".

Le premesse per la nuova stagione sono quindi alle stelle! Non si ha ancora una data di debutto precisa, ma si suppone che arrivi verso la fine dell'anno.

Fonte: Comic Book