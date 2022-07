Close Enough 4 non ci sarà! HBO Max Cancella la Serie Animata

Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 1 ora fa

HBO Max ha annunciato che non rinnoverà una quarta stagione Close Enough, la serie animata per adulti.

La notizia arriva a pochi mesi dal debutto della terza e ormai ultima stagione dello show, approdata sulla piattaforma il 7 aprile.

Creata da J.G. Quintel, Close Enough è una comedy surreale animata che parla del passaggio dai venti ai trent'anni, e ruota attorno a una coppia sposata che si destreggia tra sfide quotidiane come la paternità, l’amicizia, manichini omicidi, clown spogliarellisti e la scelta del giusto asilo nido.

"Dopo tre stagioni fantastiche, Close Enough sta per finire", ha annunciato HBO Max. "Siamo molto orgogliosi della serie e siamo grati al creatore JG Quintel e ai nostri partner di Cartoon Network Studios, che hanno reso questa serie una delle preferite dei fan su HBO Max".

Close Enough è stata originariamente sviluppata per TBS e ordinata come serie nel 2017, per poi passare a HBO Max e debuttare nell'estate del 2020. La serie si avvale dei talenti vocali di Quintel, Gabrielle Walsh, Jason Mantzoukas, Kimiko Glenn, Jessica DiCicco, James Adomian e Danielle Brooks.

"Regular Show parlava di com'ero io al college, di com'era essere al college, avere un lavoro, uscire con i propri amici e voler fare cose divertenti, oziare", ha detto Quintel in un'intervista nel 2020. "Ma Regular Show è durato a lungo e verso la fine io ero cambiato molto. Mi sono sposato, ho avuto dei figli e mi sono fatto una famiglia, perciò Regular Show non mi rispecchiava più. Era più un personaggio di quello che ero in passato. Volevo iniziare a esplorare storie di cose che stavo vivendo adesso. Ecco perché è nato Close Enough, che aveva più a che fare con situazioni e problemi reali di un adulto, come quando si arriva ai trent'anni e si comincia a dover essere più responsabili, soprattutto quando si hanno dei figli e ci si vuole prendere cura di loro e tutto il resto. Non potevo fare questo tipo di storie con Regular Show, perciò questa mi è sembrata un'ottima occasione per farle".

Le tre stagioni di Close Enough sono disponibili su HBO Max.

Fonte: Comic Book