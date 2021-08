Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Netflix ha rilasciato il trailer di Clickbait, che debutterà sulla piattaforma il 25 agosto.

La serie TV sarà articolata di otto episodi e seguirà un mistero che si dispiega intorno a Nick Brewer (Adrian Grenier), il quale sembra essere un padre, un marito e un fratello amorevole; un giorno però, appare un suo video su Internet, in cui Nick - chiaramente obbligato - mostra un cartello in cui si legge: "Abuso delle donne. A 5 milioni di visualizzazioni, muoio". Non sapendo se si trovano di fronte a una minaccia o ad una vera confessione, la sorella di Nick, Pia (Zoe Kazan), e sua moglie, Sophie (Betty Gabriel), faranno il possibile per trovarlo e per salvarlo.

Ogni episodio è raccontato dalla prospettiva di un personaggio diverso.

Fanno parte del cast della serie TV Jessica Collins, Camaron Engels, Jaylin Fletcher, Motell Gyn Foster, Daniel Henshall, Abraham Lim, Ian Meadows e Phoenix Raei.

Clickbait è stata creata da Tony Ayres e Christian White. Ayres è anche showrunner, mentre White è un co-produttore e scrittore. David Heyman e Tom Winchester sono produttori esecutivi. Brad Anderson è il principale regista. Lo show è prodotto da Matchbox Pictures, Tony Ayres Productions e Heyday Television.

Di seguito il video pubblicato.

Fonte: Variety