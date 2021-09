Claws 4: il nuovo Promo svela la Data della Stagione Finale

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il network TNT rilascia il promo della quarta ed ultima stagione delle serie TV drammatica Claws, svelando la data di uscita.

Ordinata per una prima stagione nel 2016, e originariamente sviluppata come un'unica commedia di mezz'ora per la HBO, la serie TV è incentrata sulle vicende di cinque estetiste della Florida e gli intrecci con la malavita locale. Le ragazze entrano così nel mondo tradizionalmente maschile della criminalità organizzata quando iniziano a riciclare denaro per una clinica del dolore vicina e alla fine si fanno strada fino a controllare il proprio impero criminale. Desna Simms (Niecy Nash) è la proprietaria di un salone di bellezza, con molte ambizioni. La donna vive con il fratello autistico ed è fidanzata con Roller (Jack Kesi), nipote di un boss locale.

I co-protagonisti includono: Carrie Preston, Judy Reyes, Karrueche Tran, Jenn Lyon, Kevin Rankin, Jason Antoon, Harold Perrineau e Dean Norris.

Nella quarta stagione Desna si troverà in una situazione precaria: la violenza che ha visto e commesso le causa terribili allucinazioni e dovrà affrontare tutto questo insieme alle altre ragazze.

Di seguito il video rilasciato.

Fonte: Deadline