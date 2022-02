Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 15 minuti fa

Netflix ha svelato il teaser della serie TV in sei episodi, diretta da Jonas Åkerlund, intitolata Clark, che uscirà prossimamente.

La clip delinea un approccio molto ironico e dinamico del noto regista di video musicali svedese Åkerlund, che ha diretto di recente il film Lords of Chaos.

Come protagonista ci sarà l'attore di Stoccolma Bill Skarsgård (Castle Rock) nel ruolo del primo rapinatore svedese, che ha raggiunto un ruolo di celebrità, perché protagonista della vicenda che ha dato origine all'espressione "sindrome di Stoccolma".

La sindrome di Stoccolma si riferisce a quel particolare stato psicologico che può interessare le vittime di un sequestro o di un abuso ripetuto, le quali, in maniera apparentemente paradossale, cominciano a nutrire sentimenti positivi verso il proprio aguzzino - sentimenti che possono andare dalla solidarietà all'innamoramento. Si chiama così perché riscontrata per la prima volta nella vittima di un sequestro avvenuto proprio nella capitale svedese nel 1973, in seguito a un tentativo di rapina in banca. Il rapinatore, capace di far innamorare di sé alcune delle sue stesse vittime, era un pregiudicato appena uscito di prigione che si chiamava Clark Olofsson.

La serie TV è basata sull'autobiografia di Olofsson, considerato come una delle personalità più controverse della storia svedese recente, coinvolto in spaccio di droga, tentativi di omicidio, rapine a mano armata - e chi più ne ha, più ne metta - e protagonista di una vita fatta di eccessi in ogni ambito.

Skarsgård, protagonista del film It del 2017, ha così commentando il suo personaggio:

"Clark Olofsson è nel bene e nel male uno degli individui più affascinanti della Svezia. Accetto questa sfida con un mix di gioia e terrore e penso che, con il supporto di Jonas Åkerlund e Netflix, riusciremo a raccontare una storia rivoluzionaria con un ritmo e una follia mai visti prima in TV. La vita e la storia di Clark sono così incredibili e assurde che farebbero arrossire persino Scorsese".

