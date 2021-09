Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Mancano alcune settimane dal debutto del revival della saga horror Chucky, sviluppata da Don Mancini, che svela le origini dell'iconico personaggio che ha terrorizzato molte generazioni.

Il creatore del franchise ha spiegato che lo show era già in fase di sviluppo quando è arrivato nelle sale il film La Bambola Assassina, realizzato da un altro team creativo con i produttori di IT, disponibile sulla piattaforma Netflix.

Mancini afferma così nel video:

"Volevo riportare la serie TV alle sue origini ed esplorare le origini di Charles Lee Ray è un elemento che i fan volevano vedere e che hanno chiesto per decenni. Una delle cose che per me erano importanti era quella di mantenere tutti gli aspetti del franchise che i fan amano, una delle quali è la violenza e l'altra è l'abitudine di Chucky di usare un linguaggio colorito. Abbiamo inoltre la consuetudine a riportare sul set gli attori con ruoli diversi film dopo film. Lo stavamo facendo prima che Ryan Murphy abbia iniziato a realizzare in quel modo American Horror Story. Quindi, anche se un personaggio muore, l'interprete può tornare con un altro ruolo. L'ho iniziato a fare con Jennifer negli anni '90".

Sebbene ci saranno innumerevoli volti familiari della lunga storia del franchise, la serie TV include anche new entry: Devon Sawa (Final Destination), Lexa Doig (Arrow), Zackary Arthur (Transparent), Teo Briones (Ratched), Bjorgvin Arnarson e Alyvia Alyn Lind.

Nei nuovi episodi la bambola assassina viene messa in vendita in un mercatino di quartiere e la città scivola nel caos mentre una serie di tremendi omicidi minacciano di far emergere i segreti e le ipocrisie degli abitanti. Inoltre l'arrivo dei nemici e degli alleati legati al passato di Chucky rischia inoltre di far scoprire la verità sui delitti e le origini della bambola.

La serie TV Chucky sarà presentata in anteprima questo autunno su SYFY e USA Network con il primo episodio in arrivo il 12 ottobre.

