Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 41 minuti fa

Lara Jean Chorostecki è stata scelta per un ruolo ricorrente nella seconda stagione Chucky. I dettagli del personaggio di Chorostecki sono tenuti nascosti, poiché l'ambientazione della nuova stagione deve ancora essere rivelata. L'attrice è apparsa di recente in Reacher ed è stata vista in un ruolo chiave nel film Nightmare Alley di Guillermo Del Toro.

La serie TV è stata ideata dal creatore/scrittore del franchise cinematografico Don Mancini, che partecipa anche in qualità di showrunner, e dal creatore di Channel Zero Nick Antosca.

Chucky ruota attorno alla bambola dai capelli rossi e lentigginosa posseduta dall'anima del famigerato serial killer Charles Lee Ray, che era al centro della serie di film de La bambola assassina. Nella serie TV, dopo che una bambola Chucky vintage fa la sua ricomparsa a una svendita in un cortile di periferia, un'idilliaca cittadina americana viene gettata nel caos quando una serie di orribili omicidi iniziano a smascherare le ipocrisie e i segreti della città.

La serie TV è un sequel della saga cinematografica e vede il ritorno di Brad Dourif che dona la voce alla bambola, insieme a Fiona Dourif, Alex Vincent, Christine Elise McCarthy e Jennifer Tilly che tornano dai film precedenti. Nel cast anche Zackary Arthur, Teo Briones, Alyvia Alyn Lind, Bjorgvin Arnarson, Lexa Doig e Devon Sawa.

Non è stata ancora annunciata una data di debutto della seconda stagione.

Fonte: Deadline