Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La produzione della seconda stagione di Chucky continua, e la star della serie TV Jennifer Tilly ha condiviso con i fan uno scatto dal set, mostrando le riprese a tarda notte di un episodio che sembra essere ambientato nella sua camera da letto.

La performance dell'attrice nello spettacolo è molto diversificata, poiché interpreta non solo la bambola malvagia - ex amante di Chucky - di nome Tiffany Valentine, ma lo fa anche attraverso il punto di vista di Tiffany, che l'ha posseduta.

Jennifer Tilly, a questo proposito, ha affermato:

"É così divertente. Una delle cose che mi piacciono di lei nella serie è che, in realtà, sta iniziando a diventare una specie di spirale...la vedo un po' come Cybill. Ha queste personalità diverse man mano che diventa più delusa e sconvolta, ed è divertente vestire i panni di una pazza. Adoro la direzione che sta prendendo: ci sono anche alcuni momenti toccanti . É innamorata, vuole essere amata. Non è quello che tutti noi vogliamo, alla fine?".

L'attrice appare nella nuova foto con il creatore di Chucky Don Mancini e la sua ex co-protagonista Gina Gershon (la coppia si riunirà nella nuova stagione per la prima volta dopo il thriller erotico delle Wachowski nel 1996, Bound). La seconda stagione darà il benvenuto a Devon Sawa come nuovo personaggio, insieme alle new entry Brad Dourif (voce di Chucky), Alex Vincent (Andy Barclay) e Christine Elise (Kyle). Nel prossimo lotto di episodi orneranno anche i vecchi membri della prima stagione Zackary Arthur, Björgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind e Barbara Alyn Woods.

Fonte: Comic Book