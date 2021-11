Chucky 2 ci sarà! Rinnovata la Serie TV Horror targata SYFY

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

USA Network e SyFy hanno confermato il rinnovo per una seconda stagione della serie TV Chucky, che racconta le origini della famosa bambola assassina creata da Don Mancini.

Il finale della serie TV horror verrà trasmesso il 30 novembre e, secondo quando riportato, lo show è stata visto da più di 9 milioni di spettatori, arrivando ad affermarsi come il secondo programma più guardato all’interno del palinsesto dei suoi canali.

L'ideatore e sceneggiatore Don Mancini commenta con entusiasmo il rinnovo: "Siamo molto felici di poter iniziare a progettare la seconda stagione del nostro inferno dei burattini con Chucky". Il regista americano ha proseguito esprimendo la sua gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo show:

"Grazie mille ai nostri partner USA, Syfy e UCP per l’incredibile supporto e per l’assistenza durante il processo di trasposizione di Chucky sul piccolo schermo, che lo ha reso più grande che mai. Grazie anche ai nostri fan, Chucky vi manda i suoi infiniti ringraziamenti, e un messaggio: ‘La questione non è chiusa, non c’è neanche vicina. Farete meglio a guardarvi le spalle nel 2022'".

Fonte: Deadline