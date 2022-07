Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Benjamin Levy Aguilar è stato promosso a regular per la decima stagione di Chicago P.D. della NBC.

Dopo aver debuttato per la prima volta nella serie come Franco Chavaro nella settima stagione, successivamente è apparso in un episodio della nona intitolato New Guard, nei panni di Dante Torres. Nel nuovo capitolo della serie, riprenderà il medesimo ruolo arrivando a coprire la carica di recluta nell’Intelligence.

Chicago P.D. è una serie di Dick Wolf, Gwen Sigan, Chad Saxton, Rick Eid, Derek Haas, Gavin Harris, Jason Beghe, Arthur Forney e Peter Jankowski. Lo show è prodotto da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group e Wolf Entertainment.

Aguilar, originario del Guatemala, è conosciuto soprattutto per il suo ruolo di successo in Filthy Rich della Fox, dove ha interpretato Antonio Rivera. Recentemente ha recitato ne La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra di Netflix, come Rex Bakke al fianco di Kristen Bell.

I nuovi episodi di Chicago P.D. debutteranno il 21 settembre su NBC.

Fonte: Deadline