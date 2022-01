Chicago P.D. 9: la Produzione è Sospesa a Causa del Covid-19

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Continuano i problemi per il franchise creato da Dick Wolf (Law & Order): dopo la brusca interruzione delle riprese di Chicago Fire a causa del Covid-19, questa volta è il turno dell’unità anticrimine guidata Hank Voight (Jason Beghe).

La produzione della nona stagione di Chicago P.D. è stata infatti momentaneamente sospesa per il riscontro di alcune positività al Coronavirus, che sembra coinvolgano non solo i membri della troupe, ma anche qualche componente del cast.

Stando però a quanto comunicato, la chiusura del set dovrebbe essere di breve durata.

La serie, primo spin-off di Chicago Fire, a cui è seguito Chicago Med e lo sfortunato Chicago Justice, segue le vicende del corpo di polizia, unità di pattuglia e intelligence, del 21° distretto della città in Illinois, mentre giorno dopo giorno lottano contro il crimine e affrontano le proprie vicissitudini personali.

Oltre a Beghe, il cast vede la presenza di Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger, Marina Squerciati, LaRoyce Hawkins, Amy Morton, Tracy Spiridakos e Nicole Ari Parker (And Just Like That…).

Fonte: Deadline