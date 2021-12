Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 07 dicembre 2021

Mentre si avvicina sempre più l’atteso debutto sul grande schermo della terza pellicola dedicata al Tessiragnatele più amato dei fumetti, Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, ha rivelato quella che a tutti gli effetti è una notizia che da molto tempo i fan aspettavano con trepidazione.

Durante un’intervista, rilasciata per promuovere l’imminente nuovo tassello del MCU, il produttore avrebbe infatti confermato che, nel momento in cui il supereroe Daredevil apparirà in uno dei prossimi prodotti del franchise, sarà nuovamente interpretato da Charlie Cox (Boardwalk Empire), lo stesso attore che ne ha ricoperto il ruolo nella serie targata Netflix.

“Se doveste vedere Daredevil in uno dei progetti imminenti, si Charlie Cox sarebbe l'interprete che ne vestirà i panni” - ha così dichiarato Feige a CinemaBlend – “Dove, come e quando lo vedremo, resta ancora da valutare”.

L’annuncio, dai toni criptici, è in linea con l’alto livello di segretezza a cui ormai i Marvel Studios hanno abituato il proprio pubblico, ma rimane comunque una rivelazione che sicuramente allieterà il cuore di tutti i fan, che mai si sono ripresi dall’amara cancellazione dello show.

Non resta quindi che attendere i prossimi aggiornamenti e sviluppi.

Fonte: Comic Book