Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Epix svilupperà la seconda stagione di Chapelwaite, la serie TV horror adattamento del racconto di Stephen King Jerusalem's Lot.

La serie vede Adrien Brody nei panni di Charles Boone, un capitano di una nave baleniera che torna nella sua casa di Chapelwaite con i suoi tre figli dopo la morte prematura della moglie. La serie è stata generalmente accolta positivamente ed è stato uno dei progetti più importanti su Epix nella seconda metà del 2021.

I dettagli preliminari della trama affermano che "la nuova stagione rivelerà che la maledizione della famiglia Boone non è morta con Jakub (Christopher Heyerdahl) e che De Vermis Mysteriis rimane potente come sempre". Questa sinossi riguarda il principale antagonista della prima stagione, il vampiro Jakub, che Charles, la sua partner Rebecca Morgan (Emily Hampshire) e un piccolo esercito riescono a uccidere prima che Charles se ne vada con il De Vermis Mysteriis, un libro lovecraftiano e il catalizzatore dietro la maledizione dei Boone.

La seconda stagione di Chapelwaite probabilmente continuerà a seguire Charles, che ora è un vampiro dopo essersi sacrificato per agire come il guardiano immortale del De Vermis Mysteriis. Questa tragica decisione di porre fine alla sua vita mortale è un mezzo per impedire ai suoi figli e alle ulteriori generazioni dei Boone di essere cacciati dai non morti che vogliono usare il libro malvagio per i loro scopi nefasti. Dal momento che Charles ha lasciato Chapelwaite e le città circostanti di Preacher's Corners e Jerusalem's Lot con il De Vermis Mysteriis al seguito, la stagione 2 potrebbe essere ambientata in nuove location, il che sarebbe un altro cambiamento rispetto al racconto di King.

Fonte: Screen Rant