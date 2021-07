Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 03 luglio 2021

Si sa, i gatti sono animali indipendenti, distaccati e in qualche modo meno amanti delle coccole rispetto ai cani - sono anche spesso scelti come i cattivi in diversi spettacoli - ma stanno per essere i protagonisti di una nuova docuserie targata Netflix: Cat People.

Con l'obiettivo di dissipare la figura della gattara che ormai fa parte del nostro immaginario collettivo, o la figura del gatto come il soffice ma malvagio aiutante del villain di turno (come il cattivo di James Bond Blofeld, la nemesi di Austin Powers, Dr Male e Dolores Umbridge di Harry Potter) lo spettacolo in sei parti incontra diversi proprietari di animali domestici che sentono di non essere affatto come il classico stereotipo negativo.

Creata da Glen Zipper, la nuova docuserie esplora le nostre relazioni con i felini e alcuni amanti degli animali che salvano e fanno amicizia con queste creature notoriamente indipendenti.

I 6 episodi metteranno in primo piano alcuni dei gatti più stravaganti, tra cui un gatto che fa surf, uno che suona la batteria (come parte di una band chiamata The Rock Cats) e un proprietario che crea elaborate feste di compleanno per il suo animale domestico.

Cat People verrà rilasciata su Netflix mercoledì 7 luglio.