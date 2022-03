Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Hulu realizzerà la serie drammatica Career Opportunities in Murder and Mayhem.

Il pilot della serie è stato ordinato nel 2021, e lo spettacolo avrà un totale di 10 episodi dalla durata di un'ora. Secondo la descrizione ufficiale, "Come si risolve un omicidio in un mondo in cui la verità non conta più nulla? Soprattutto quando si naviga nel Mediterraneo su un transatlantico pieno di ricchi e potenti? Tutti a bordo nascondono qualcosa, ma uno di loro è un assassino? Questo è ciò che il più grande detective del mondo, Rufus Cotesworth, e il suo protetto, Imogene, mirano a scoprire: la verità a tutti i costi".

Mandy Patinkin interpreterà Cotesworth, mentre Violett Beane interpreterà Imogene.

La serie è interpretata anche da Lauren Patten, Rahul Kohli, Angela Zhou, Hugo Diego Garcia e Pardis Saremi.

Fonte: Variety