Scritto da: Raffaella Lanzuise - Data di pubblicazione: 22 novembre 2023

Una nuova serie TV basata sul classico Cape Fear della Universal è attualmente in fase di sviluppo con la prestigiosa partecipazione di Martin Scorsese, Steven Spielberg e Nick Antosca.

La produzione, curata da UCP - una divisione di Universal Studio Group e Amblin Television - segnerà la prima collaborazione televisiva tra Scorsese e Spielberg. I produttori esecutivi includono anche Antosca, noto per le sue creazioni di successo come Channel Zero, The Act e Brand New Cherry Flavour, che avrà anche il ruolo di showrunner. Tra i produttori esecutivi troviamo anche Darryl Frank, Justin Falvey e Alex Hedlund.

Secondo la descrizione ufficiale della serie rivisitata di Cape Fear, "Una tempesta si scatena nella vita di una coppia di avvocati quando un famigerato assassino del loro passato viene rilasciato dopo anni di prigione. Un thriller teso e contemporaneo che esplora l’ossessione dell’America per il vero crimine nel 21° secolo".

Il film originale risale al 1962, è basato sul romanzo del 1957 The Executioners e vede come protagonisti Gregory Peck e Robert Mitchum. Nel 1991, Scorsese ha realizzato un remake con attori del calibro di Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Joe Don Baker e Juliette Lewis. La trama coinvolge l'avvocato Sam Bowden (Peck) e la sua famiglia perseguitata dallo spietato Max Cady (Mitchum) rilasciato dalla prigione.

Questa nuova interpretazione promette di essere un entusiasmante adattamento televisivo di un classico intramontabile, con il tocco distintivo di due maestri del cinema.

Fonte: Variety