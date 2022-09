Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

HBO Max ha annunciato che i prodotti DC Comics incentrati su John Constantine e Madame Xanadu che aveva in cantiere non stanno andando avanti. Entrambi i progetti, che erano in sviluppo alla Bad Robot di J.J. Abrams sotto la supervisione della Warner Bros., molto probabilmente andranno alla ricerca di una nuova casa di produzione.

Il reboot di Constantine era stato messo in fase di sviluppo per la prima volta a febbraio 2021. Non si sarebbe trattato del primo adattamento sul piccolo schermo per il personaggio DC, infatti l'attore gallese Matt Ryan lo ha interpretato per la prima volta in una serie TV stand alone di The CW, che è stata cancellata dopo solo una stagione. Lo stesso attore ha poi ripreso il ruolo in Legends of Tomorrow. Sul grande schermo invece era stato adattato nel 2005 con protagonista Keanu Reeves.

Secondo alcune indiscrezioni dell'ultima ora la Warner Bros. starebbe ora pianificando un sequel di Constantine con il ritorno di Reeves, nel quale Abrams fungerà da produttore esecutivo.

