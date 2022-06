Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Subito dopo l'arrivo su Netflix nel Natale 2020 Bridgerton si è rivelato un grande successo per la piattaforma, e la sua recente seconda stagione ha mantenuto questa tendenza battendo il proprio record di spettatori su Netflix. Nella prima stagione, Regé-Jean Page interpretava Simon Basset, il Duca di Hastings, nonché centrale interesse amoroso della Daphne Bridgerton di Phoebe Dynevor. Dopo una finta relazione iniziata per aiutare Daphne a ottenere un marito, i due si sono imbarcati in una storia d'amore appassionata ma tumultuosa, fino a sposarsi e ad avere un figlio.

Page si è rivelato una delle stelle di Bridgerton, quindi è stato uno shock per molti fan l'annuncio che l'attore non sarebbe tornato per la seconda stagione. Mentre alcune segnalazioni indicavano che l'uscita di Page dalla serie era dovuta a divergenze creative, la creatrice della serie TV Shonda Rhimes ha spiegato che l'attore riteneva semplicemente che la storia di Simon fosse un arco di una sola stagione e che non fosse necessario un suo ritorno.

Il recente capitolo ha continuato a seguire i romanzi di Julia Quinn, allontanandosi da Daphne e Simon per concentrarsi invece sul fratello maggiore della famiglia, Anthony (Jonathan Bailey), e sulla sua relazione con Kate Sharma (Simone Ashley). Mentre il Simon di Page non compare, Dynevor torna per aiutare Anthony a risolvere i suoi problemi sentimentali. Dopo l'uscita, tuttavia, si è diffusa la voce che Page tornerà per la terza stagione.

Ciononostante, queste voci sono state ora fermamente smentite, come risulta da un nuovo post dell'attore: di recente, infatti, ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae insieme all'ex co-protagonista di Bridgerton, Bailey, mentre si trova in Italia. Nella didascalia, l'attore si è preoccupato di bloccare subito qualsiasi idea che potesse essere una conferma del suo ritorno. L'attore ha infatti scritto: "No, non tornerò nella serie - i giornali se lo sono inventato".

Anche se Page non sarà presente nella terza stagione di Bridgerton, lo show di Netflix ha ancora in serbo molti drammi.

Sebbene Page abbia smentito le ultime notizie sul suo ruolo nella terza stagione, con le riprese attualmente in corso è del tutto possibile che Simon torni di nascosto nell'alta società per un cameo a sorpresa!

