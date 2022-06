Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Jonathan Bailey, grazie al ruolo del primogenito Anthony in Bridgerton, è stato il protagonista nella seconda stagione.

L'attore britannico, in una recente intervista, ha condiviso il suo entusiasmo per la prossima storia d'amore di Colin (Luke Newton) e Penelope (Nicola Coughlan), che avverrà nel terzo lotto di episodi:

"Penso sia grandioso passare il testimone da protagonista. Ho fatto esperienza nell'essere un personaggio di supporto per Phoebe, ho amato farlo, e ho fatto esperienza nel supportare Simone e Charitra, ed è stato fantastico. Perciò sì, non vedo l'ora".

Inoltre Bailey non ha dubbi sul fatto che andrà tutto per il meglio:

"Sono già orgoglioso di Luke, e non potrei desiderare di meglio. E poi è davvero importante per me esserci per lui, perché Anthony è il fratello maggiore, ma deve fare spazio e lasciare che anche la loro travolgente storia d'amore possa essere mostrata".

Con Kate (Simone Ashley) e Anthony affermati come la coppia preferita dai fan, si spera che la terza stagione dello show britannico sia in grado di trovare un equilibrio per esplorare ulteriormente la loro relazione, concentrandosi però anche sulla nuova storia d'amore.

Bridgerton - che è già stata rinnovata per una quarta stagione - è disponibile su Netflix.

Fonte: Screen Rant