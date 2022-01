Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Netflix ha rilasciato le nuove foto della prossima stagione di Bridgerton, che sarà rilasciata sulla piattaforma il 25 marzo.

La trama della nuova annata si baserà su Il Visconte che mi Amava, secondo romanzo della saga letteraria creata dalla scrittrice americana Julia Quinn, e sposterà il focus dalla travolgente storia d’amore fra Daphne e il Duca di Hastings, al primogenito dei Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey di Broadchurch).

Il Lord infatti, spinto dai propri doveri nei confronti della famiglia, concentrerà le proprie attenzioni nella ricerca di una moglie che possa soddisfare i suoi alti standard.

Nessuna delle debuttanti riuscirà però a soddisfare in pieno i requisiti, fino a quando, direttamente dall’India, non compariranno sulla scena le sorelle Kate (Simone Ashley di Sex Education) ed Edwina Sharma (Charithra Chandran).

Anthony quindi inizierà a corteggiare la giovane Edwina, ma quando Kate scoprirà che il nobile non ha alcuna intenzione di sposarsi per amore, deciderà d’intervenire per impedire l’unione, ma la sua caparbietà la porterà proprio ad avvicinarsi sempre più al Visconte.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Fonte: Deadline