Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Nonostante il Natale sia ormai agli sgoccioli, il servizio streaming di Netflix ha voluto concedere ai suoi abbonati un ultimo e graditissimo regalo: in occasione dell’anniversario del debutto della prima stagione, è stata infatti annunciata la data ufficiale del prossimo capitolo di Bridgerton.

La notizia è stata diffusa tramite un simpatico video, che mostra parte del cast mentre riceve una comunicazione da parte della sempre informatissima Lady Whistledown, rivelando infine che l’amata serie d’ambientazione regency tornerà il 25 marzo 2022.

La trama della nuova annata si baserà su “Il Visconte che mi amava”, secondo romanzo della saga letteraria creata dalla scrittrice americana Julia Quinn, e sposterà il focus dalla travolgente storia d’amore fra Daphne e il Duca di Hastings, al primogenito dei Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey di Broadchurch).

Il Lord infatti, spinto dai propri doveri nei confronti della famiglia, concentrerà le proprie attenzioni nella ricerca di una moglie che possa soddisfare i suoi alti standard.

Nessuna delle debuttanti riuscirà però a soddisfare in pieno i requisiti, fino a quando, direttamente dall’India, non compariranno sulla scena le sorelle Kate (Simone Ashley di Sex Education) ed Edwina Sharma (Charithra Chandran).

Anthony quindi inizierà a corteggiare la giovane Edwina, ma quando Kate scoprirà che il nobile non ha alcuna intenzione di sposarsi per amore, deciderà d’intervenire per impedire l’unione, ma la sua caparbietà la porterà proprio ad avvicinarsi sempre più al Visconte.

Fonte: Deadline