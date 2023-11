Bosch: Prime Video annuncia l'arrivo di un nuovo Spin-off

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 22 novembre 2023

Il mondo di Bosch si espande ulteriormente su Prime Video: la piattaforma di streaming ha infatti annunciato l'arrivo di un nuovo spin-off incentrato sulla detective Renée Ballard. Dopo il successo della serie madre e del suo recente spin-off Bosch: L'Eredità, il franchise basato sui romanzi bestseller di Michael Connelly si prepara a esplorare nuovi territori narrativi.

Secondo la descrizione ufficiale della nuova serie TV (ancora senza titolo), "La detective Renée Ballard ha il compito di gestire la nuova divisione dei casi irrisolti della polizia di Los Angeles. Oltre a indagare semplicemente sui crimini irrisolti, Renée si impegna a portare credibilità al dipartimento e giustizia alla comunità. Avendo imparato dall'alleato in pensione e mentore Harry Bosch, Renée fa le cose a modo suo: risolvendo i casi in modi non convenzionali mentre si fa strada nella politica dell'essere una donna in ascesa nella polizia di Los Angeles".

Inoltre, il franchise si sta espandendo con un altro progetto in fase di sviluppo, che seguirà l'ex partner di Harry Bosch - il detective Jerry Edgar - in una missione sotto copertura a Miami.

Connelly sarà coinvolto come produttore esecutivo, garantendo che il DNA narrativo che ha reso i suoi libri così apprezzati si mantenga intatto. I fan possono quindi aspettarsi che questi nuovi spin-off mantengano la stessa autenticità e intensità che hanno reso Bosch un punto di riferimento nel genere poliziesco.

Bosch e Bosch: L'Eredità sono disponibili in streaming su Prime Video.

Fonte: Comic Book