Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 19 giugno 2021

Bosch, la longeva serie TV basata sui romanzi best seller di Michael Connelly e sviluppata per la televisione da Eric Overmyer, è arrivata al suo capitolo conclusivo: la settima stagione, con i suoi otto episodi disponibili sulla piattaforma di streaming Prime Video dal 25 giugno, sarà infatti l’ultima.

La trama del secondo capitolo

“Tutti contano o non conta nessuno”. Attorno al celebre motto del detective Harry Bosch (Titus Welliver) ruoterà la settima stagione, basata sul romanzo The Burning Room del già citato Michael Connelly.

Una bambina di dieci anni muore tragicamente in un incendio doloso; nel tentativo di assicurare il colpevole alla giustizia, Harry Bosch si troverà ad affrontare potenti forze, data la natura imponente e politicamente complessa del caso. Il detective farà di tutto per risolvere l’omicidio, confrontandosi con il delicato dilemma morale: quanto in là si è disposti ad andare per ottenere giustizia?

Cast

Tra gli attori degli episodi inediti troviamo:

Titus Welliver - Detective Harry Bosch;

- Detective Harry Bosch; Jamie Hector - Detective Jerome Edgar, partner di Harry;

- Detective Jerome Edgar, partner di Harry; Amy Aquino - Tenente Grace Billets, superiore e amica di Bosch;

- Tenente Grace Billets, superiore e amica di Bosch; Madison Lintz - Madeline Bosch, figlia del detective;

- Madeline Bosch, figlia del detective; Lance Reddick - Irvin Irving, capo della polizia.

Il trailer

Di seguito, il trailer ufficiale rilasciato da Amazon Prime Video.

Nonostante Bosch sia giunta al suo epilogo, ci sono buone notizie per i fan della serie: infatti, le avventure del detective continueranno in una serie spin-off su IMDb TV!

Dal titolo ancora sconosciuto, la nuova serie, i cui produttori esecutivi saranno Eric Overmyer e Michael Connelly, vedrà Harry Bosch iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, nel quale si ritroverà a lavorare con una vecchia rivale, l’avvocato Honey “Money” Chandler (Mimi Rogers); i due, nonostante il rapporto intenso e complicato, cercheranno di appianare le loro divergenze al fine di ottenere un obiettivo comune: la giustizia.

Nello spin-off, confermata anche la presenza di Madison Lintz, sempre nei panni della figlia del detective.