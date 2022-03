Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 54 minuti fa

Il sipario sulla quarta stagione di Boris si è alzato lo scorso ottobre, ormai le riprese sono terminate da qualche mese, ma ancora non si conosce una data ufficiale per la messa in onda che avverrà sulla piattaforma Disney+.

In una recente intervista a Radio Deejay, l'attore e trasformista romano Paolo Calabresi - oltre a raccontare tutti i travestimenti più riusciti nella sua carriera - parla della prossima stagione dello show italiano:

"Abbiamo finito di girare già da qualche mese. Arriverà su Disney+, la piattaforma di streaming. Molto probabilmente arriverà a settembre. Non è ancora sicuro ma penso che arriverà a fine estate. Io ho riso molto, tutto il cast ha riso mentre stavamo sul set. E voi [rivolto al Trio Medusa] ne sapete qualcosa visto che siete stati una parte importante di Boris con il reality La Casa senza Bagno".

Ideata da Luca Manzi e prodotta da Lorenzo Mieli, la serie TV mostra in maniera grottesca e caricaturale il dietro le quinte di un set televisivo nel quale si sta girando la fiction Gli Occhi del Cuore. L'intento è quello di fare della satira a gran parte della produzione televisiva generalista nell'Italia d'inizio XXI secolo.

Le prime tre stagioni sono state trasmesse in prima visione assoluta in Italia dal canale satellitare FX, successivamente in chiaro da Cielo per poi arrivare anche su Netflix, mentre la quarta stagione sarà rilasciata, per l'appunto, su Disney+.

Nel 2011 Boris ha avuto una trasposizione cinematografica, Boris - Il Film, che si colloca temporalmente tra la terza e la quarta stagione.