Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 minuti fa

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di Boo, Bitch, una serie limitata di otto episodi di Erin Ehrlich (Crazy Ex-Girlfriend, King of the Hill) e Lauren Iungerich (On My Block, Diario di una Nerd Superstar).

Lana Condor (To All The Boys I've Loved Before) interpreterà Erica Vu, una liceale che ha finora vissuto la sua vita al sicuro. Nel corso di una notte, coglie l'opportunità di cambiare il suo status quo e iniziare a vivere una vita epica, solo per scoprire la mattina dopo...che è un fantasma.

Oltre a Condor, il cast include anche Zoe Colletti, Mason Versaw, Aparna Brielle, Tenzing Norgay Trainor e Jason Genao.

Boo, Bitch debutterà l'8 luglio su Netflix.

Fonte: Deadline