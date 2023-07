Bones: il Creatore della Serie TV su un Possibile Revival

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Bones è andata in onda su FOX dal 2005 al 2017 per 12 stagioni e oltre 240 episodi. Ma con un'era dello streaming che ha reso i reboot e i revival più popolari che mai, lo spettacolo potrebbe mai tornare?

Secondo le parole creatore Hart Hanson, ci potrebbe essere speranza:

“Siamo in contatto gli uni con gli altri. Tutti in Bones sono in contatto tra loro. Ora però è complicato perché la FOX è stata acquistata dalla Disney, che a tutti gli effetti possiede lo spettacolo. Ci vorrebbero un milione di agenti e avvocati per capire chi possiede cosa e su quale piattaforma verrebbe mostrato. Ma continuiamo a parlarne e ogni tanto siamo tutti abbastanza nostalgici da pensare: 'Forse dovremmo rifarlo'. Chi lo sa? Forse questo ci farà ripartire".

Anche il produttore esecutivo Stephen Nathan è intervenuto nella conversazione:

“È strano che tutti siano ancora in contatto. Era un grande gruppo di persone”.

Hanson ha poi continuato: “Certo, tutto dipende da David ed Emily. Senza entrambi, non avrebbe senso".

Bones ha visto David Boreanaz nel ruolo dell'agente dell'FBI Booth ed Emily Deschanel nel ruolo di Temperance “Bones” Brennan, un'antropologa forense. Lo spettacolo rimane la serie TV drammatica con sceneggiatura più longeva di tutti i tempi della FOX.

Quando gli è stato chiesto se hanno parlato con Boreanaz o Deschanel della possibilità di un revival, Hanson ha affermato che sarebbero stati aperti alla conversazione:

"Abbiamo sentito che parteciperebbero, il che è già un passo avanti. Tutto dipende da come sarà, dalle sceneggiature, se sembra una cosa giusta. Non faranno qualcosa solo perché siamo noi".

Infine con una risata, Nathan ha scherzato: "Ma non dobbiamo farlo di nuovo per 12 anni, vero?".

Fonte: Variety