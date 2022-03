Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Netflix ha dato il via libera a un adattamento thriller britannico della strabiliante graphic novel di Si Spencer, Bodies, incentrato su quattro detective di quattro diverse epoche che si ritrovano a indagare sullo stesso omicidio.

Lo spettacolo in otto parti è prodotto da Moonage Pictures, produttore di Pursuit of Love, ed è stato creato dallo scrittore di No Offense e Torchwood, Paul Tomalin.

La serie è basata sulla sconvolgente graphic novel di Spencer del 2015 che inizia con un omicidio a Whitechapel. Quattro diversi investigatori stanno cercando di risolvere l'omicidio in periodi di tempo diversi: il chitarrista del 1890 Edmond Hillinghead, l'affascinante avventuriero degli anni '40 Karl Whiteman, il sergente investigativo Shahara Hasan dal 2010 e Maplewood, da un 2050 post-apocalittico.

Insieme, i quattro hanno deciso di scoprire una cospirazione che dura da 150 anni.

Non si conoscono ancora i dettagli relativi al casting, alla produzione o alla data di debutto. In attesa di aggiornamenti, continuate a seguirci!

Fonte: Deadline