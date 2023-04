Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 06 aprile 2023

Dopo averlo recentemente visto sul grande schermo nel crime Amsterdam, la star di Taxi Driver e di molte altre iconiche pellicole, Robert De Niro, è pronto a cimentarsi in un nuovo progetto nell’ambito televisivo.

È stato infatti annunciato che l’attore prenderà parte a Bobby Meritorious, un drama poliziesco destinato alla piattaforma streaming di Paramount+, che sarà scritto e prodotto da Billy Ray, fra gli sceneggiatori del primo capitolo cinematografico della saga di Hunger Games e di Terminator – Destino Oscuro.

La serie TV sarà ambientato nell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York, un “regno” dalla portata e potere apparentemente illimitati. A minacciare però tale influenza, si presenterà un informatore, Avery "The Sage" Accomando (De Niro), deciso a fare a pezzi questa leggendaria istituzione.

Solo un uomo potrà quindi opporsi a lui, il leggendario ex poliziotto diventato procuratore, conosciuto affettuosamente come Bobby Meritorious. La battaglia tra questi due colossi darà vita a una vera e propria lotta per la giustizia stessa.

Fonte: Comic Book