Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Mentre in America sta andando in onda la dodicesima stagione, la famiglia di gestori di un fast food più famosa del panorama seriale è ormai pronta per fare un salto di qualità, approdando ufficialmente sul grande schermo.

Il film basato sulla serie d’animazione targata FOX Bob’s Burgers, nonostante i numerosi rallentamenti e ritardi causati dalla pandemia, è ormai prossimo a debuttare al cinema e, in vista dell’avvicinarsi della data dell’evento, la 20th Century FOX ha pubblicato online un nuovo trailer.

La pellicola, descritta come una comedy musicale dalle tinte mistery, vedrà i Belcher alle prese con la rottura di una conduttura d'acqua che creerà un'enorme voragine proprio di fronte al loro locale, bloccando l'ingresso a tempo indeterminato e rovinando i loro piani per un'estate di successo.

Mentre Bob e Linda lotteranno per mantenere a galla l'attività, i ragazzi cercheranno di risolvere un mistero che potrebbe salvare il ristorante.

Con i pericoli aumentano, la famiglia si unirà per trovare la speranza e combattere per tornare dietro quel bancone al quale appartengono.

A dirigere The Bob's Burgers Movie sono Bernard Derriman e Loren Bouchard (creatore dello show), che ricopre inoltre il ruolo di co-produttore e co-sceneggiatore.

L’appuntamento in sala è fissato per il prossimo 27 maggio.

This Memorial Day, get ready for mystery🔎, meatðŸÂ”, and mayhemðŸ˜Å½ Catch #BobsBurgersMovie only in theaters. pic.twitter.com/1xzFzvhPfB — 20th Century Studios (@20thcentury) April 4, 2022

Fonte: Comic Book