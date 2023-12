Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 28 novembre 2023

Blue Eye Samurai rappresenta un audace salto cinematografico nell’animazione per adulti. La nuova serie animata di Netflix ottiene il punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, raccogliendo il consenso della critica e del pubblico, con 2.9 milioni di visualizzazioni durante la prima settimana di debutto.

Lo spettacolo segue Mizu (Maya Erskine), samurai di razza mista, discriminata per tutta la sua vita per la sua identità birazziale, nata da una madre giapponese e da un padre occidentale. La sua esistenza è stata molto dura e l'ha portata a diventare una ronin micidiale, una samurai senza padrone che ha un unico obiettivo, quello della vendetta. Mizu infatti sa che, quando è stata messa al mondo, in Giappone vivevano soltanto quattro uomini bianchi, uno di loro potrebbe essere suo padre, e lei si mette sulle loro tracce.

Scritta da Michael Green e Amber Noizumi, la serie non è stata ancora rinnovata per una seconda stagione. Tuttavia, non è stata neanche cancellata, quindi è possibile che ci potrebbe essere un secondo capitolo nei piani della produzione. Dato che è uscito solo da poche settimane, il colosso dello streaming ha probabilmente bisogno di più tempo per valutare il suo successo e determinare se una seconda stagione potrebbe essere redditizia.

Blue Eye Samurai è disponibile su Netflix.

Fonte: TV Insider