Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 21 ore fa

Per l’esperto d’arte antica Danny McNamara e la sua astuta partner, la ladra e truffatrice Lexi Vaziri, le avventure sono ormai giunte al capolinea: è stato infatti recentemente annunciato che la serie TV Blood & Treasure è stata ufficialmente cancellata, terminando la sua corsa dopo sole due stagioni.

Creato da Matthew Federman e Stephen Scaia, coinvolti anche in veste di produttori esecutivi, lo show vedeva Matt Barr (Sleepy Hollow) e Sofia Pernas (Jane the Virgin) nei panni dell’improbabile coppia di protagonisti sopracitata, che si troverà a dover collaborare per contrastare i piani dello spietato terrorista Karim Farouk.

L’ardua impresa porterà il duo a viaggiare per ogni angolo del globo, finendo per coinvolgerli al centro di una battaglia che si protrae da oltre 2000 anni per la culla della civiltà.

La serie era andata in onda con il suo primo arco narrativo sulla rete CBS, per poi proseguire con ulteriore lotto di episodi sul servizio streaming di Paramount+, che ha però deciso di non estendere il rinnovo per un terzo capitolo.

Fonte: Variety