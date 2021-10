Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La rete STARZ ha rinnovato per una seconda stagione la serie TV statunitense comedy drama Blindspotting, spin-off dell'omonimo film del 2018 diretto da Carlos López Estrada.

Creata e prodotta da Rafael Casal e Daveed Diggs, scrittori, produttori e protagonisti del film originale, la serie TV si concentra sul personaggio Ashley Rose, interpretato ancora da Jasmine Cephas Jones.

Sei mesi dopo gli eventi del film omonimo, Miles (Rafael Casal), compagno di Ashley da dodici anni e padre di Sean (Atticus Woodward), viene improvvisamente incarcerato. La situazione lascia Ashley navigare in un'esistenza caotica e divertente quando lei e suo figlio sono costretti a trasferirsi con la madre e la sorellastra di Miles.

Nel cast ci sono anche: Benjamin Earl Turner, Jaylen Barron, Candace Nicholas-Lippman e Helen Hunt.

Jeffrey Hirsch, Presidente e CEO di STARZ, ha voluto commentare così il rinnovo:

"Il talento artistico e la creatività che Rafael, Daveed e l'intero team dello show hanno portato il genere della commedia a un nuovo livello e non vedo l'ora di vedere cosa hanno in serbo per la seconda stagione. La serie TV ha meritato il plauso della critica ed è un meraviglioso esempio di prodotto sulla nostra rete incentrato su storie uniche e autentiche".

Blindspotting è disponibile sulla piattaforma STARZPLAY.

Fonte: Deadline