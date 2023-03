Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La star di Black Panther Danai Gurira continua a stuzzicare i fan su un possibile spin-off incentrato sul suo personaggio, Okoye. Gurira ha interpretato la leader delle Dora Milaje in Black Panther, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Black Panther: Wakanda Forever. Alcuni anni fa è trapelato un rapporto in cui si affermava che i Marvel Studios stavano cercando di sviluppare una serie TV per Disney+ basata sul mondo di Wakanda, con protagonista Okoye. Non ci sono state molte notizie sullo spin-off in questione, ma ciò non ha impedito a Gurira di rispondere alle domande in merito al progetto.

"Mi è stato detto che posso parlarne vagamente, quindi risponderò vagamente", ha affermato Danai Gurira. "Immagino che l'idea alla base di una storia del genere, se ne esistesse una, sarebbe quella di esplorare il personaggio in modi che non abbiamo ancora fatto. Ma chissà!".

L'attrice ha affrontato queste voci sullo spin-off su Okoye anche durante un'apparizione al The Late Show with Stephen Colbert lo scorso gennaio:

"Mi è stato detto che posso leggermente alludere a questa possibilità. Quindi, sto alludendo leggermente, solo leggermente".

Fonte: Comic Book