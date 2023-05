Black Mirror 6x05: l'Episodio sarà Collegato a "Orso Bianco"?

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 23 ore fa

Gli episodi di Black Mirror sono notoriamente autonomi, ma esiste in realtà un filo conduttore tra le varie stagioni. Questo è diventato palese in Black Museum, episodio che sembrava comportarsi come un finale di serie quando sono stati mostrati alcuni elementi delle puntate precedenti. Uno tra questi elementi - e che è stato riproposto in più di un episodio - è il simbolo cardine di Orso Bianco, riapparso non solo in Giochi Pericolosi, ma anche nel lungometraggio interattivo Bandersnatch. E non è finita qui: lo rivedremo anche nella prossima stagione.

Di recente Netflix ha presentato in anteprima i titoli e le descrizioni ufficiali dei nuovi episodi e, nel video che annunciava questi titoli, il titolo della puntata conclusiva mostra un simbolo familiare.

Ciascuno dei titoli dei nuovi episodi mostra un breve estratto dei personaggi che appariranno e dei suoni per anticiparne il contenuto. L'ultimo, intitolato Demon '79, si apre con una foto che rivela chiaramente il ritorno del simbolo di Orso Bianco, ma invertito.

Quando vediamo il simbolo per la prima volta, il suo significato non viene completamente spiegato. In Orso Bianco - episodio in cui è stato introdotto per la prima volta - una donna viene perseguitata da uomini mascherati e successivamente punita per un crimine commesso in passato, mentre il pubblico paga per vedere il suo tormento. Il simbolo ha poi acquisito un significato più chiaro in Bandersnatch, rappresentando le molteplici scelte che lo spettatore può fare.

L'uso ricorrente del simbolo, come ammesso dal creatore della serie TV, non è sempre stato pianificato, ma è risultato da un "felice incidente":

"È stato un felice incidente: nelle prime fasi della discussione sul come farlo - quando stavamo mappando nelle primissime fasi - stavamo disegnando un diagramma di flusso sulla lavagna, e ho notato i segni, un percorso che si divide in due cose separate. Così abbiamo pensato: 'Oh, mio Dio! Questo è il simbolo di Orso Bianco! Quindi dobbiamo usarlo'. E poi ci abbiamo fatto pesantemente affidamento...C'è un momento in cui lo vede e dice: 'Oh, mio Dio'. Quindi sembrava destino".

La sesta stagione di Black Mirror sarà rilasciata su Netflix a giugno.

