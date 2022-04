Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Apple TV+ ha svelato le prime immagini e la data di uscita della miniserie Black Bird, un thriller psicologico ricco di suspense, sviluppato e prodotto da Dennis Lehane.

Lo show, composto da sei episodi, farà il suo debutto il prossimo 8 luglio sulla piattaforma con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì.

Paul Walter Hauser and @taronegerton star in #BlackBird, a new psychological thriller series executive produced by Dennis Lehane, premiering July 8 on Apple TV+ pic.twitter.com/hD0kFfYLHr — Apple TV+ (@AppleTVPlus) March 31, 2022

Basata sul libro di memorie sul crimine In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption di James Keene e Hillel Levin, la miniserie racconta le vicende di Jimmy Keene (Taron Egerton), ex star del football negli anni del liceo, figlio di un poliziotto decorato, che è diventato uno spacciatore, condannato a scontare dieci anni di carcere.

A Jimmy viene data un’ultima possibilità: entrare in un carcere di massima sicurezza dove sono rinchiusi dei pazzi criminali e fare amicizia con il sospettato serial killer Larry Hall (Paul Walter Hauser), oppure restare dove si trova e scontare la pena intera, senza possibilità di libertà condizionale. Jimmy si rende presto conto che la sua unica via d’uscita è ottenere da Larry una confessione e scoprire dove sono sepolti i corpi delle diverse ragazze uccise, prima che l’appello di Hall vada a buon fine. Ma questo sospetto assassino sta dicendo la verità o è solo un’altra invenzione di un bugiardo seriale?

Black Bird è sviluppato e prodotto da Dennis Lehane. I primi tre episodi sono diretti dal candidato all’Oscar Michaël R. Roskam, che risulta anche come produttore esecutivo. Dietro la macchina da presa ci saranno anche: Jim McKay e Joe Chappelle.

Fonte: Variety