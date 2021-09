Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 58 minuti fa

I nuovi episodi della serie TV thriller poliziesca statunitense Big Sky, arriveranno negli USA, su ABC, il prossimo 30 settembre.

Creata da David E. Kelley e basata sul romanzo The Highway di C.J. Box, la seconda stagione della serie TV, accoglie un nuovo mistero che ruota attorno a uno strano incidente d'auto nel Montana. Quando le detective Cassie Dewell (Kylie Bunbury) e Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) si riuniscono per indagare sul fatto, scoprono presto che il caso potrebbe non essere così semplice come sembra. Mentre svelano il mistero dell'incidente, ci saranno degli incontri anche del passato.

Nel secondo ciclo di episodi si sono aggiunti al cast: Vinny Chhibber (Animal Kingdom), Romy Rosemont (A Million Little Things), Patrick Gallagher (Twilight Zone), Ryan O’Nan (Fargo), Michael Malarkey (The Vampire Diaries) e David Meunier (Helstrom).

La produzione dei nuovi episodi si è spostata da Vancouver, in Canada, a Rio Rancho e nel Nuovo Messico. Elwood Reid è lo showrunner e produttore esecutivo insieme al creatore della serie TV David E. Kelley.

