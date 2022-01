Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La rete statunitense Peacock ha svelato il cast della serie TV Bel-Air, reboot di Willy, il Principe di Bel-Air con Will Smith.

Il cast sarà formato da Karrueche Tran (Claws), Duane Martin (The Fresh Prince of Bel-Air), Joe Holt (The Walking Dead: World Beyond), April Parker Jones (Supergirl), SteVonté Hart (Little Fires Everywhere), Scottie Thompson (NCIS) e Charlie Hall. Il ruolo del protagonista sarà interpretato da Jabari Banks.

La serie TV è creata da Jada Pinkett Smith, insieme alla Westbrook Studios di Will Smith e Universal Television. Mentre T.J. Brady e Rasheed Newson (The 100), sono produttori esecutivi e co-showrunner. Infine Morgan Cooper dirige e funge da co-sceneggiatore e produttore esecutivo.

Lo show riprende la trama della serie originale, dove la vita di un ragazzo cresciuto nella Philadelphia Ovest cambia drasticamente quando la madre, preoccupata per l’ambiente pericoloso in cui passa le giornate il figlio, decide di mandarlo a Bel-Air presso la villa dei facoltosi zii.

La nuova versione, al contrario del prodotto precedente, più leggero e comico, tratterà in maniera più dettagliata temi drammatici e complessi.

Bel-Air debutterà il 13 febbraio negli USA.

Fonte: Deadline