Scritto da: Alessandro Lella - Data di pubblicazione: 11 giugno 2021

Disney, ha finalmente svelato la data di uscita dell'attesa docuserie Behind the Attraction, che farà capolino sulla piattaforma di streaming Disney+ a partire dal prossimo 16 luglio.

La serie originale, narrata da Paget Brewster (Criminal Minds), cerca di dare agli spettatori una sbirciatina del "dietro le quinte" delle attrazioni e delle destinazioni più amate dei Parchi e Resort Disney.

Tra le attrazioni al centro degli episodi, troviamo Jungle Cruise, Haunted Mansion, Star Tours, The Twilight Zone Tower of Terror, Space Mountain. Gli altri 4 episodi saranno dedicati all'iconico Disneyland Hotel, l'attrazione Hall of Presidents e, i castelli dei parchi Disney, insieme al loro sistema unico di treni, tram e monorotaie.

Le storie raccontate prendeno vita attraverso l'uso di filmati e fotografie d'archivio mai visti prima, oltre a rare interviste con Walt Disney.

Nella docuserie, per svelare qualche interessante segreto, compaiono anche Disney Legends e un assortimento di Imagineers (passati e presenti), tra cui Bob Weis, Jeanette Lomboy, Kim Irvine, Scott Trowbridge, Tom Fitzgerald, Scot Drake, Carmen Smith, Joe Rohde.

Behind the Attraction è diretto da Brian Volk-Weiss di The Nacelle Company, affiancato da Robin Henry, Cisco Henson, il più che noto Dwayne Johnson (Jungle Cruise), Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz e Kevin Hill di Seven Bucks Productions.

Fonte: Deadline