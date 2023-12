Before: Judith Light nel Cast della nuova Serie TV di Apple TV+

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 04 dicembre 2023

L'attrice vincitrice di Emmy e Tony Award Judith Light reciterà al fianco di Billy Crystal nella prossima serie limitata di Apple TV+, Before - di cui Crystal non solo è il protagonista, ma anche produttore esecutivo. Adam Bernstein, rinomato per il suo lavoro in numerosi spettacoli di successo, è stato scelto per dirigere l'episodio pilota.

La serie TV, scritta da Sarah Thorp, è un avvincente thriller psicologico di 10 episodi incentrato su Eli (Crystal), uno psichiatra infantile alle prese con la recente perdita di sua moglie Lynn (Light). La trama si infittisce quando Eli incontra un ragazzo che stranamente sembra ricollegarsi al suo passato. Lynn, un personaggio avvolto nel mistero, è raffigurato come l'amore eterno di Eli, la cui morte svela una rete di segreti. Mentre Eli approfondisce la vita nascosta di Lynn, scopre che la sua presenza lo perseguita oltre la tomba.

Thorp prende il timone come showrunner e si unisce a Crystal, Eric Roth, Bernstein e Jet Wilkinson nella produzione esecutiva.

Judith Light, che è stata recentemente onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame, è nota per i suoi ruoli in Shining Vale, Poker Face, The Menu, The Young Wife, Down Low e Out of My Mind.

Fonte: Deadline