Alessandra Motisi

Quando è stata annunciata la fusione tra Warner Bros. e Discovery, nessuno avrebbe potuto aspettarsi quello che sarebbe successo. Questa unione ha portato alla cancellazione di numerosi progetti come Batgirl, The Wonder Twins e persino Batman: Caped Crusader - il cui destino ha preso una strada diversa: lo spettacolo sarà infatti trasferito a un'altra piattaforma.Secondo alcune fonti, Batman: Caped Crusader potrebbe essere distribuito da Netflix, Apple TV+ o Prime Video.

La serie segnerà il tanto atteso ritorno di Bruce Timm all'animazione di Batman dopo aver guidato la serie Batman: La Serie Animata. Per Reeves e J.J. Abrams la collaborazione è significativa sotto molti punti di vista: oltre a essere amici e collaboratori da quando avevano 13 anni, entrambi hanno recentemente firmato accordi storici con WarnerMedia.

"Siamo più che entusiasti di lavorare insieme per riportare questo personaggio sul piccolo schermo, per raccontare nuove avvincenti storie a Gotham City", hanno affermato Timm, Abrams e Reeves in una dichiarazione quando il progetto è stato annunciato. "La serie TV sarà emozionante e legata alle radici noir di Batman, e si immergerà sempre più a fondo nella psicologia di questi personaggi iconici. Non vediamo l'ora di condividere questo nuovo mondo".

Fonte: Comic Book