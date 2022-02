Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Amazon Prime Video ha condiviso il primo teaser trailer di Bang Bang Baby, permettendo agli abbonati di dare un primo sguardo all’inedita serie TV italiana che vedrà protagonisti Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico.

Lo spettacolo sarà ambientato negli anni ’80 e seguirà Alice (Becheroni), una ragazza timida e introversa che abita a Milano e che diventa il membro più giovane di un'organizzazione mafiosa non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l'amore di suo padre. La giovane entra quindi in un giro piuttosto pericoloso, e si ritroverà ben presto a dover fare i conti con questa situazione.

Il cast finora annunciato comprende i seguenti attori:

Arianna Becheroni - Alice

- Alice Antonio Gerardi - Nereo

- Nereo Dora Romano - Nonna Lina

- Nonna Lina Giorgia Arena - Assunta

- Assunta Lucia Mascino - Gabriella Gianmatteo

- Gabriella Gianmatteo Adriano Giannini - Santo Barone

- Santo Barone Giuseppe De Domenico - Rocco

- Rocco Denise Capezza - Giuseppina

- Giuseppina Nicola Nicchi - Leonardo

- Leonardo Katia Greco - Zia Emmena

- Zia Emmena Enea Barozzi - Rossano

- Rossano Carmelo Giordano - Gambacorta Barone

- Gambacorta Barone Pietro Paschini - Jimbo

- Jimbo Christina Andrea Rosamilia - Belfiore

- Belfiore Ernesto Mahieux - Don Ferraù

- Don Ferraù Emiliano Brioschi - Maresciallo Siri

- Maresciallo Siri Silvia Gallerano - Barbarella

Bang Bang Baby è stata creata da Andrea di Stefano, che si è occupato dello script insieme a Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni.

La serie TV arriverà sulla piattaforma di streaming questa primavera, ma non ha ancora una data di uscita ben precisa.