Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 22 aprile 2022

"La morte non fa ridere. La morte fa paura".

Bang Bang Baby è la prima serie teen drama originale italiana degli Amazon Studios, che unisce humour nero e crime drama e lo condisce con l’immaginario pop degli anni ottanta spaziando da telefilm come La famiglia Bradford, passando per le pubblicità dei sofficini, la musica di George Michael, la mafia calabrese di esportazione milanese, fino alle gomme da masticare Big Babol.

Trama e cast

Protagonista della storia è Alice, la giovanissima Arianna Becheroni (Mio Fratello Rincorre i Dinosauri), una ragazzina timida ed introversa che vive con la mamma operaia (Lucia Mascino), in una cittadina del nord Italia. Alice va a scuola ma il pomeriggio lavora, mangia Big babol, è pazza di smarties tanto da sognare di essere travolta da una autentica valanga di mini pastiglie, si ricarica mangiando dolcetti di ogni sorta, guarda tv, serie americane. Un giorno Alice scopre che suo padre (Adriano Giannini) non è morto, ma che in realtà è un pericoloso criminale. In un attimo la ragazzina dice addio alla vita da teenager, scappa a Milano per conoscere la nonna e abbraccia l'oscurità in cui la trascina il padre.

Completano il cast: Antonio Gerardi, Dora Romano e Giuseppe De Domenico.

Produzione e anticipazioni

Ispirato ad una storia vera, raccontata nel libro L'intoccabile di Marisa Merico, lo show è creato da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. La produzione è affidata a Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle. Mentre dietro la macchina da presa è presente Michele Alhaique, affiancato da Margherita Ferri negli episodi 5-6 e da Giuseppe Bonito negli episodi da 9-10.

Il produttore Mieli parla del lavoro effettuato all'interno dello show:

Si narra la formazione di un’adolescente all’interno di un contesto familiare disfunzionale, ossia in una famiglia criminale a Milano negli anni ottanta. Abbiamo provato a entrare nella testa di questa teenager e ci siamo ispirati alla storia di Marisa Merico, una ragazza cresciuta in Inghilterra con una madre single, che scopre in tarda adolescenza che suo padre non era morto, ma era un criminale dell’ ‘ndrangheta a Milano. Nel tentativo di conoscerlo e, soprattutto per farsi amare, diventa anche lei una criminale.

Le tv private e le sfide dell'epoca, dal consumismo alle lotte femministe, la musica e le Charlie's Angels permeano la storia di Alice. Lo stile della serie TV è sicuramente l'elemento più innovativo, il regista si è ispirato al cinema dei fratelli Coen e ad un film quale Tre manifesti a Ebbing Missouri. Michele Alhaique quindi ammette:

"La sceneggiatura mi ha spaventato per quanto fosse ricca di generi e toni . Il lockdown mi ha dato la possibilità di trovare l'equilibrio giusto che tenesse insieme lo scheletro del racconto pur passando da un genere all'altro. La scrittura mi ha aiutato a raccontare questa Alice in un paese tutt'altro che delle meraviglie, con la macchina da presa ho scelto di stare vicino a lei prendendo lo spettatore per mano e portandolo a vivere quello che Alice vive".

Data di uscita e Trailer

Bang Bang Baby debutterà il 28 aprile su Prime Video con i primi cinque episodi. L’anteprima mondiale si terrà invece al festival Canneseries, dove sarà in concorso nella sezione “Long Form”. I restanti cinque episodi usciranno il 19 maggio.